Napoli | Mertens avvisa Spalletti Spunta una promessa agli amici napoletani

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)vuole mettere in difficoltà. L’attaccante belga ha fatto unaad alcuniVUOLE CONTINUARE A STUPIRE Driesnon è finito, come in tanti avevano decretato, Negli occhi dei tifosi delc’è ancora la giocata, con Koulibaly che ha propiziato la rete di Victor Osimhen contro il Torino. L’attaccante belga vuole provare a mettere in difficoltà Luciano, con una serie di prestazioni positive. Otto i mesi che separanodalla scadenza del suo contratto con il. Otto mesi in cui l’imperativo sarà mostrare il suo solito gioco per sorprendere ancora una volta avversari e ...