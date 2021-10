Mudimed 'per avvicinare giovani a ricerca e sconfiggere fake news' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. - Il 'museo digitale' Mudimed.it, prima sala virtuale sulla storia della medicina ha "l'obiettivo di fare in modo che i cittadini, i giovani soprattutto, si avvicinino al metodo scientifico, aiutandoli a capire che per affrontare ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. - Il 'museo digitale'.it, prima sala virtuale sulla storia della medicina ha "l'obiettivo di fare in modo che i cittadini, isoprattutto, si avvicinino al metodo scientifico, aiutandoli a capire che per affrontare ...

Advertising

DLibrary_MiC : RT @MiC_Italia: #Cultura, il ministro @dariofrance: «La nascita del #Mudimed, il Museo Digitale della Storia del Metodo Scientifico in Medi… - lifestyleblogit : Mudimed 'per avvicinare giovani a ricerca e sconfiggere fake news' - - italiaserait : Mudimed ‘per avvicinare giovani a ricerca e sconfiggere fake news’ - TV7Benevento : Mudimed 'per avvicinare giovani a ricerca e sconfiggere fake news'... - ADM_assdemxmi : RT @MiC_Italia: #Cultura, il ministro @dariofrance: «La nascita del #Mudimed, il Museo Digitale della Storia del Metodo Scientifico in Medi… -