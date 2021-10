Mercato San Severino, scuola San Tommaso più sicura (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono destinati a garantire maggiore sicurezza contro il rischio sismico i lavori previsto nella sede centrale della scuola Media “San Tommaso d’Aquino” in Piazza Ettore Imperio a Mercato San Severino. Un anno la durata prevista per un importo di circa 810.000 euro. L’Assessore Erminio Della Corte ha illustrato i dettagli tecnici dell’intervento. “I lavori in corso di esecuzione sulla sede centrale della scuola Media “S.Tommaso d’Aquino” – afferma Della Corte – sono volti al “miglioramento sismico” dell’edificio esistente ed hanno lo scopo di aumentare l’attuale livello di sicurezza strutturale nei confronti delle azioni eccezionali in presenza di un evento sismico. Più in dettaglio, il progetto prevede il rinforzo all’estradosso dei solai dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono destinati a garantire maggiore sicurezza contro il rischio sismico i lavori previsto nella sede centrale dellaMedia “Sand’Aquino” in Piazza Ettore Imperio aSan. Un anno la durata prevista per un importo di circa 810.000 euro. L’Assessore Erminio Della Corte ha illustrato i dettagli tecnici dell’intervento. “I lavori in corso di esecuzione sulla sede centrale dellaMedia “S.d’Aquino” – afferma Della Corte – sono volti al “miglioramento sismico” dell’edificio esistente ed hanno lo scopo di aumentare l’attuale livello di sicurezza strutturale nei confronti delle azioni eccezionali in presenza di un evento sismico. Più in dettaglio, il progetto prevede il rinforzo all’estradosso dei solai dei ...

