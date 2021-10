“Marta. Il delitto della sapienza”, il crime doc di RaiDue (Di mercoledì 20 ottobre 2021) in cinque puntate sarà trasmesso a partire da giovedì 21 ottobre “Marta. Il delitto della sapienza” è il primo appuntamento di crime Doc, un nuovo ciclo di cinque prime serate di Rai Documentari dedicate al crime, al racconto dei grandi casi di cronaca che hanno segnato il nostro Paese. Il primo appuntamento è per giovedì 21 ottobre alle 21:15 su RaiDue. Perché Marta è stata uccisa? Dov’è finita la pistola da cui è stato esploso il colpo fatale? Esiste davvero il terzo uomo? Qual è la verità? Sono questi gli interrogativi che ancora oggi, a distanza di anni, cercano una risposta. Con questo documentario si cerca di capire cosa sia accaduto prima e dopo quel maledetto giorno. “La storia di Marta Russo che fin qui è stata raccontata è ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) in cinque puntate sarà trasmesso a partire da giovedì 21 ottobre “. Il” è il primo appuntamento diDoc, un nuovo ciclo di cinque prime serate di Rai Documentari dedicate al, al racconto dei grandi casi di cronaca che hanno segnato il nostro Paese. Il primo appuntamento è per giovedì 21 ottobre alle 21:15 su. Perchéè stata uccisa? Dov’è finita la pistola da cui è stato esploso il colpo fatale? Esiste davvero il terzo uomo? Qual è la verità? Sono questi gli interrogativi che ancora oggi, a distanza di anni, cercano una risposta. Con questo documentario si cerca di capire cosa sia accaduto prima e dopo quel maledetto giorno. “La storia diRusso che fin qui è stata raccontata è ...

