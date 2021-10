Manovre per il grande Centro. Ma è un Centrino. I moderati ringalluzziti dal voto, nonostante i consensi da zero virgola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Puntuale come l’alternarsi delle stagioni ricompare, dopo ogni elezione, l’archetipo del “grande Centro”, una figura di valenza simbolica, caricata dall’emotività della vecchia Democrazia Cristiana. Il grande Centro (GC) è un riflesso patellare del democristiano medio, che vaga da decenni nel deserto politico alla ricerca del suo miraggio perduto: Piazza del Gesù. E ad ogni elezione, partitini che si palesano con il nome tecnico di “cespugli” e che sono riconoscibili dalle percentuali da prefisso telefonico cercano di fare se non un bosco almeno un ramoscello, in genere d’Ulivo, con risultati comici. La prova provata di questo curioso fenomeno è Clemente Mastella, simbolo della Dc che non passa, rieletto sindaco-padrone di Benevento dai cittadini ammaliati dal fasto che fu, che il giorno dopo la tornata amministrativa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Puntuale come l’alternarsi delle stagioni ricompare, dopo ogni elezione, l’archetipo del “”, una figura di valenza simbolica, caricata dall’emotività della vecchia Democrazia Cristiana. Il(GC) è un riflesso patellare del democristiano medio, che vaga da decenni nel deserto politico alla ricerca del suo miraggio perduto: Piazza del Gesù. E ad ogni elezione, partitini che si palesano con il nome tecnico di “cespugli” e che sono riconoscibili dalle percentuali da prefisso telefonico cercano di fare se non un bosco almeno un ramoscello, in genere d’Ulivo, con risultati comici. La prova provata di questo curioso fenomeno è Clemente Mastella, simbolo della Dc che non passa, rieletto sindaco-padrone di Benevento dai cittadini ammaliati dal fasto che fu, che il giorno dopo la tornata amministrativa ...

Advertising

emergenzavvf : La nostra forza è la squadra, anche quando è la squadra stessa ad aver bisogno di aiuto… Nella foto una delle manov… - itsamrom : #Draghistan non ha sua moneta ma con capotreno #Draghi che fa sempre più manovre per portare euro che ha un valore… - Paolo71115321 : QUARTETTO D'ARCHI SONO PARTITE LE GRANDI MANOVRE PER UNIRE LE TRUPPE DI ITALIA VIVA, FORZA ITALIA, TOTI, CALENDA - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: MEJO IL CENTROTAVOLA –SONO PARTITE LE GRANDI MANOVRE PER UNIRE RENZI,CALENDA,FI. IL BANCO DI PROVA - equinozio23 : RT @ElleBiUno: Le manovre di #Salvini per divincolarsi dalle domande di @mariogiordano5 sono macroscopiche, sposta sapientemente l'attenzio… -