Manovra | Assobibe | Bene taglio tasse ma sugar e plastic tax spada Damocle

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Per tornare ai livelli pre pandemia e garantire una crescita duratura nel tempo le imprese hanno bisogno di segnali coerenti dal Governo, non della conferma di nuovesu un singolo settore produttivo. Apprendiamo con favore ildelleprevisto in, è un segnale di attenzione verso le imprese, ma l'ennesimo rinvio ditax non è sufficiente, serve un indirizzo adeguato a programmare investimenti nel Paese”. Con queste parole Giangiacomo Pierini, presidente, l'associazione di Confidustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche, all'audizione in Conferenza delle Regioni che si è tenuta oggi ha rivolto un appello al Governo - che con il recente Documento Programmatico di Bilancio sembra ...