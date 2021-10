LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia conquista 4 Finali! Bartolini, Grasso, Maresca e Macchini da sogno (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DELl’Italia: 4 FINALI IPOTECATE! Bartolini 2° AL CORPO LIBERO, Grasso 5° AL VOLTEGGIO POSITIVITÀ AL COVID-19: QUALIFICAZIONI SOSPESE E SANIFICAZIONE, ITALIA RINVIATA PROGRAMMA RIVOLUZIONATO PER POSITIVITÀ AL COVID-19: NUOVO CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI VIDEO SANIFICAZIONE AI Mondiali PER COVID-19, GARA SOSPESA Grazie a tutti per averci seguito durante questa lunga giornata di qualificazioni. Rimanete con noi per cronache, pagelle, qualificati, alle finali, approfondimenti. Appuntamento a domani (ore 11.00) con la finale all-around femminile, ci saranno le gemelle D’Amato. 15.34 Sabato rivedremo in finale Bartolini, Grasso e Maresca. Domenica toccherà a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA DEL: 4 FINALI IPOTECATE!2° AL CORPO LIBERO,5° AL VOLTEGGIO POSITIVITÀ AL COVID-19: QUALIFICAZIONI SOSPESE E SANIFICAZIONE, ITALIA RINVIATA PROGRAMMA RIVOLUZIONATO PER POSITIVITÀ AL COVID-19: NUOVO CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI VIDEO SANIFICAZIONE AIPER COVID-19, GARA SOSPESA Grazie a tutti per averci seguito durante questa lunga giornata di qualificazioni. Rimanete con noi per cronache, pagelle, qualificati, alle finali, approfondimenti. Appuntamento a domani (ore 11.00) con la finale all-around femminile, ci saranno le gemelle D’Amato. 15.34 Sabato rivedremo in finale. Domenica toccherà a ...

