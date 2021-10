Linate e Malpensa guidano la corsa ai taxi aerei

Advertising

Sea, la società che gestisce gli aeroporti di, in collaborazione con Skyports, sta studiando un piano per sviluppare una rete di vertiporti da dove lanciare un servizio aerotaxi Un salto nel futuro. In occasione delle Olimpiadi ...Questi sono quelli che partono principalmente da Bergamo Orio al Serio ma anche da: Milano - Palermo il 6 novembre; Milano - Bari il 21 novembre; Milano - Napoli il 10 novembre; ...Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, in collaborazione con Skyports, sta studiando un piano per sviluppare una rete di vertiporti da dove lanciare un servizio aerotaxi ...Il progetto, che è ancora in una fase iniziale, punta ad avere il servizio operativo in tempo per le Olimpiadi invernali Milano Cortina del 2026 ea (società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malp ...