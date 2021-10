L'americana (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le lingue sono la nostra sciagura e la nostra fortuna. Sciagura perché non parlando la stessa è più difficile capirsi, e nemmeno usarne una comune come valvola può garantire che non finirà male. Fortuna perché ci consentono di essere noi, con le nostre sfumature piene e con il bagaglio che ci portiamo dentro. Per questo è interessante scoprirne una nuova, impararla davvero: è come se spuntasse una versione di noi più semplice, con meno strumenti, sì, ma meno costrizioni. Come infilarsi una vena in più nel corpo e aprire un varco a una vita ulteriore. C’è anche un’altra questione, naturalmente, ovvero il fatto che l’idioma originario lo chiamiamo “lingua madre”: quanti sono i modi in cui una lingua ci fa da madre? Infiniti. E se poi capita che di madri, vere e di carne, ne abbiamo due? In L’americana, romanzo di Heddi Goodrich appena uscito per Giunti, si indaga ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le lingue sono la nostra sciagura e la nostra fortuna. Sciagura perché non parlando la stessa è più difficile capirsi, e nemmeno usarne una comune come valvola può garantire che non finirà male. Fortuna perché ci consentono di essere noi, con le nostre sfumature piene e con il bagaglio che ci portiamo dentro. Per questo è interessante scoprirne una nuova, impararla davvero: è come se spuntasse una versione di noi più semplice, con meno strumenti, sì, ma meno costrizioni. Come infilarsi una vena in più nel corpo e aprire un varco a una vita ulteriore. C’è anche un’altra questione, naturalmente, ovvero il fatto che l’idioma originario lo chiamiamo “lingua madre”: quanti sono i modi in cui una lingua ci fa da madre? Infiniti. E se poi capita che di madri, vere e di carne, ne abbiamo due? In L’, romanzo di Heddi Goodrich appena uscito per Giunti, si indaga ...

Advertising

WRicciardi : un grande generale sconfitto da un piccolo virus nella disfatta della Sanità Pubblica americana - ilriformista : La testimonianza dello stratega era stata richiesta per valutare se Trump avesse favorito il gruppo dei sostenitori… - andreapurgatori : 80 anni da #PearlHarbor. 75 anni da #Hiroshima. Le immagini dell’attacco giapponese e quelle tenute nascoste per de… - Simo07827689 : RT @giorgiogilestro: Quindi BBC (e TFL) pagano un sacco di soldi di licensa ad una ditta Americana per un font creato nel 1928 da un artist… - ElisainTurin : ?? 30. Ritiro Romantico ?? Commedia romantica americana, carina, a tratti anche divertente. Presente nel catalogo P… -

Ultime Notizie dalla rete : americana Rent the Runway mira a valutazione di 1,5 mld Secondo un documento depositato alla Sec, la società americana, pioniera nel noleggio di abbigliamento, prevede di vendere 15 milioni di azioni a un prezzo compreso tra i 18 e 21 dollari al pezzo per ...

Il Financial Times: "Banche e fondi, ormai il calcio sopravvive solo grazie alla grande finanza" Anche 'Citi ha avuto colloqui con l'Uefa, ma non è chiaro se la banca americana ha fatto un'offerta entro la scadenza di lunedì'. L'Uefa sta cercando di raccogliere 2 miliardi di euro iniziali, che ...

Heddi Goodrich “La mia americana ubriaca di bellezza” La Repubblica L'americana Le lingue sono la nostra sciagura e la nostra fortuna. Sciagura perché non parlando la stessa è più difficile capirsi, e nemmeno usarne una comune come valvola può garantire che non finirà male. Fortu ...

Etf Bitcoin, la svolta USA: le prime contrattazioni alla borsa di New York Gli Etf Bitcoin debuttano a Wall Street dopo l'ok da parte della Us Securities and Exchange Commission. Sarà la svolta per le criptovalute?

Secondo un documento depositato alla Sec, la società, pioniera nel noleggio di abbigliamento, prevede di vendere 15 milioni di azioni a un prezzo compreso tra i 18 e 21 dollari al pezzo per ...Anche 'Citi ha avuto colloqui con l'Uefa, ma non è chiaro se la bancaha fatto un'offerta entro la scadenza di lunedì'. L'Uefa sta cercando di raccogliere 2 miliardi di euro iniziali, che ...Le lingue sono la nostra sciagura e la nostra fortuna. Sciagura perché non parlando la stessa è più difficile capirsi, e nemmeno usarne una comune come valvola può garantire che non finirà male. Fortu ...Gli Etf Bitcoin debuttano a Wall Street dopo l'ok da parte della Us Securities and Exchange Commission. Sarà la svolta per le criptovalute?