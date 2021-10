Ladro di merendine arrestato nel Lodigiano: 60 furti in tre anni in una sola scuola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si era specializzato in furti nelle scuole dove rubava gli incassi delle macchinette di merendine il 35enne arrestato dalla squadra mobile di Lodi . Solo uno dei fornitori danneggiati ha denunciato 60 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si era specializzato innelle scuole dove rubava gli incassi delle macchinette diil 35ennedalla squadra mobile di Lodi . Solo uno dei fornitori danneggiati ha denunciato 60 ...

