La Manovra parte con due schiaffi a Salvini e uno a Renzi. Un miliardo per rifinanziare il Reddito di cittadinanza e ore contate per Quota 100 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non riesce neanche questa volta il blitz di Salvini e Renzi contro il Reddito di cittadinanza. L'occasione è il Consiglio dei ministri – preceduto da una cabina di regia – che vara dopo oltre due ore il Documento programmatico di bilancio (qui la nota), ovvero l'ossatura della Manovra da inviare a Bruxelles. Il varo della Manovra vera e propria da 23 miliardi slitta invece alla prossima settimana. Con la legge di Bilancio arriverà un finanziamento aggiuntivo per il Reddito di cittadinanza da circa 1 miliardo per il 2022. In totale saranno a disposizione circa 8,8 miliardi per il prossimo anno. Al finanziamento si accompagnerà una stretta anti-furbetti rafforzando i controlli e "introducendo correttivi alle modalità di ...

