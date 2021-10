Kaio Jorge croce e delizia della Juve U23: sbaglia un rigore e poi segna il pareggio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È appena terminata Albinoleffe-Juventus U23, gara valida per la decima giornata del girone A di Serie C. Il match è terminato sul risultato di 2-2 con Kaio Jorge protagonista assoluto. L’attaccante bianconero (aggregato all’Under 23 in attesa di ritrovare la sua forma migliore) ha prima sbagliato un rigore e poi siglato il gol del momentaneo 1-1. Per la cronaca il brasiliano è stato anche ammonito. Foto: Sito Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È appena terminata Albinoleffe-ntus U23, gara valida per la decima giornata del girone A di Serie C. Il match è terminato sul risultato di 2-2 conprotagonista assoluto. L’attaccante bianconero (aggregato all’Under 23 in attesa di ritrovare la sua forma migliore) ha primato une poi siglato il gol del momentaneo 1-1. Per la cronaca il brasiliano è stato anche ammonito. Foto: Sitontus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

