Juventus, processo ultras: in sei condannati per estorsione e associazione a delinquere (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Arriva la prima sentenza per il processo ultras a Torino che ha coinvolto una parte della tifoseria organizzata della Juventus, accusata di estorsione al club di Agnelli, violenze private e associazioni a delinquere. Tesi suffragate dai giudici, visto che in cinque sono stati condannati: nel dettaglio, Gerardo Mocciola, leader dei Drughi, è stato condannato a 4 anni e 10 mesi, Domenico Scarano a 3 anni e 3 mesi, Sergio Genre a 2 anni e 6 mesi, Salvatore Cava a 2 anni e 4 mesi, Umberto Toia a 1 anno e 6 mesi, Giuseppe Franzo a 1 anno e 2 mesi. Assolti Massimo Toia, Corrado Vitale, Luigi Valle, Vincenzo Lioi, Fabio D'Alonzo. SportFace.

Ultrà : sei condanne al processo Last Banner Sei condanne e sei assoluzioni hanno chiuso oggi in tribunale a Torino il processo Last Banner sulle pressioni esercitate dagli ultrà sulla Juventus. La più alta, 4 anni e 10 mesi, è stata inflitta a Dino Mocciola, indicato come il leader dei Drughi, per il quale la procura ...

