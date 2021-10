Iran | capo Aiea | a giorni a Teheran per colloqui nucleari

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () Rafael Mariano Grossi ha espresso l'intenzione di visitare l'nei prossimi. Lo fa sapere l'agenzia Isna, ...

Advertising

RobertoSignore7 : RT @PierluigiBattis: @mesoada @SimonaVentura17 @CathedralWall Con un capo che tifava l’Iran antisemita - InformazioneA : #Iran Una delegazione dell'#UE si è recata a #Teheran per dei colloqui sul nucleare che sono falliti. Secondo alcun… - danieledv79 : RT @PierluigiBattis: @mesoada @SimonaVentura17 @CathedralWall Con un capo che tifava l’Iran antisemita - PillaPaladini : RT @PierluigiBattis: @mesoada @SimonaVentura17 @CathedralWall Con un capo che tifava l’Iran antisemita - PierluigiBattis : @mesoada @SimonaVentura17 @CathedralWall Con un capo che tifava l’Iran antisemita -

Ultime Notizie dalla rete : Iran capo

ANSA Nuova Europa

...per l'energia atomica (Aiea) Rafael Mariano Grossi ha espresso l'intenzione di visitare l'nei ... Ildell'Aiea si è comunque lamentato di persistenti problemi relativi al monitoraggio dell'...IL DOCUMENTO DAL VENEZUELA SUI SOLDI DI CHAVEZ AI CINQUESTELLE 1 - 'CHAVEZ HA DATO SOLDI AI CINQUE STELLE' - L'EXDEGLI 007 DI CARACAS, HUGO CARVAJAL, CONSEGNA LE SUE VERITÀ ALLA MAGISTRATURA SPAGNOLA, CONFERMANDO I FINANZIAMENTI DEL VENEZUELA AI ...Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Mariano Grossi ha espresso l'intenzione di visitare l'Iran nei prossimi giorni. Lo fa sapere l'agenzia Isna, citan ...L’Ambasciata d’Italia a Teheran ha aperto oggi la XXI Settimana della lingua italiana in Iran con una lezione sciasciana , introdotta e moderata da ...