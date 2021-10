Inzaghi sorride, l’Inter ha un Vidal in più su cui puntare (Di mercoledì 20 ottobre 2021) l’Inter ritrova Arturo Vidal. Il cileno, dopo un mese trascorso ai margini, anche a causa di un infortunio e un’estate con tante voci di un suo possibile addio, ha giocato per la prima volta da titolare in stagione mettendo a referto finalmente una prestazione maiuscola, condita dal gol del 2-1 contro lo Sheriff. Ricaricate le pile dopo il rientro dalla nazionale e la mancata convocazione per l’ultima di campionato all’Olimpico contro la Lazio, il cileno si è fatto trovare pronto per sostituire l’acciaccato Calhanoglu rispolverando il vecchio smalto: corsa, sostanza, inserimenti vincenti e anche il gol, che gli mancava in Champions dal 2017, quando vestiva la maglia blaugrana del Barcellona. E domenica sera il guerriero ritrova la “sua” vecchia Juve, a cui ha già segnato lo scorso gennaio, tra l’altro, il primo gol in maglia nerazzurra in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021)ritrova Arturo. Il cileno, dopo un mese trascorso ai margini, anche a causa di un infortunio e un’estate con tante voci di un suo possibile addio, ha giocato per la prima volta da titolare in stagione mettendo a referto finalmente una prestazione maiuscola, condita dal gol del 2-1 contro lo Sheriff. Ricaricate le pile dopo il rientro dalla nazionale e la mancata convocazione per l’ultima di campionato all’Olimpico contro la Lazio, il cileno si è fatto trovare pronto per sostituire l’acciaccato Calhanoglu rispolverando il vecchio smalto: corsa, sostanza, inserimenti vincenti e anche il gol, che gli mancava in Champions dal 2017, quando vestiva la maglia blaugrana del Barcellona. E domenica sera il guerriero ritrova la “sua” vecchia Juve, a cui ha già segnato lo scorso gennaio, tra l’altro, il primo gol in maglia nerazzurra in ...

Advertising

InterClubIndia : RT @DiMarzio: #SerieA I #Inter, #Inzaghi sorride: il 'Toro' e il cileno protagonisti nella notte - TuttoFanta : ?? Segnali positivi dal Sudamerica per l'#Inter di #Inzaghi in vista del match contro la #Lazio - DiMarzio : #SerieA I #Inter, #Inzaghi sorride: il 'Toro' e il cileno protagonisti nella notte - Dalla_SerieA : Inter, Correa recupera per la Lazio: ecco il messaggio social - - infoitsport : Calcio: Inzaghi sorride verso sfida a ‘sua’ Lazio, allarme Correa rientrato -