Il problema di Miss Francia non è il sessismo: è la democrazia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) No, solo un intelletto superficiale può vedere nel concorso di Miss Francia una questione di sessismo, come in effetti ha fatto un gruppo organizzato di femministe d'Oltralpe. Sì, è ovvio che un concorso le cui partecipanti non devono fumare né bere alcol in pubblico, non possono essere sguaiate né provocanti, non possono avere tatuaggi sopra i tre centimetri (follia: i tatuaggi innamorano, sono spesso l'unica parte interessante dei corpi) e non devono esprimere pareri graffianti in materia di politica, è un concorso che riduce la donna a soprammobile. È vero anche che l'intera vita è un concorso di bellezza, e che le nostre sembianze ci avvantaggiano e ci condannano senza bisogno di fasce, scettri né diademi posticci. Il fatto però è che scopo del premio è individuare a maggioranza "il tipo istintivo della nazione", quindi questi ...

