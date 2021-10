Advertising

vaticannews_it : #13ottobre #PapaFrancesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sulla guari… - AdaGalano : RT @CGCuba_Milano: Papa Francesco: 'Voglio chiedere ai paesi potenti in nome di Dio, di fermare le aggressioni, i blocchi, le sanzioni uni… - papa_cannolo : RT @GiacomoGorini: Una delle ipotesi sulla situazione inglese è che, avendo loro vaccinato per primi, sia ora più evidente l'effetto del ca… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Il Papa sulla pandemia, la libertà è un valore comunitario: (ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 20 OTT -… - papa_cannolo : RT @ilruttosovrano: Il nuovo presidente del Municipio VI di Roma è Nicola Franco, fotografato mentre fa il saluto romano e che ha sulla lib… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa sulla

ANSA Nuova Europa

Prima di iniziare la catechesi ilha detto: "Questo bambino ha avuto la libertà di avvicinarsi e muoversi come fosse a casa sua", "ringrazio questo bambino per questa lezione", "il Signore lo ...... monsignor Leonardo Sapienza, gli ha lasciato la propria poltrona, accanto al. Il bambino ha ... Francesco introducendo l'udienza ha detto: "In questi giorni stiamo parlandolibertà della fede ...Le prime parole del papà di Viola Balzaretti sul motivo per cui teneva il fucile carico in casa e la testimonianza della mamma ...Blitz di un bambino a inizio udienza generale nell’Aula Nervi per salutare il Papa. Bergoglio lo fa salire sul palco dell’Aula e lo lascia libero di giocare ed esprimersi. “Mi è venuto in mente quello ...