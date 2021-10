Icardi e Wanda Nara, la nuova trovata per farsi perdonare è radicale! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sembra tornato il sereno tra Mauro Icardi e Wanda Nara , dopo le scandalose voci che hanno investito il loro matrimonio. L'attaccante del Psg sarebbe stato infedele nei confronti della moglie che, per ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sembra tornato il sereno tra Mauro, dopo le scandalose voci che hanno investito il loro matrimonio. L'attaccante del Psg sarebbe stato infedele nei confronti della moglie che, per ...

Advertising

carlolaudisa : Fanno sorridere i “motivi personali” indicati dal #Psg Per giustificare l’assenza di #Icardi con il Lipsia. Ma In r… - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - Nena_comomigata : Wanda perdona a Mauro Icardi Mi amiga: - valenhermida14 : jajsjajsjsjsjsjsjajsjjasja como se nota que mauro Icardi quiere que wanda lo perdone, onvres -