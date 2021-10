Advertising

LuigiF97101292 : RT @CorriereQ: Giappone: eruzione su Monte Aso, alzato livello allerta - CorriereQ : Giappone: eruzione su Monte Aso, alzato livello allerta - AIVulcan : Ieri, 19/10/21, eruzione del Mt. Aso in Giappone!!! ?? - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: #Giappone, eruzione sul #Monte Aso: è il più grande vulcano attivo del Paese - ilmessaggeroit : #Giappone, eruzione sul #Monte Aso: è il più grande vulcano attivo del Paese -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone eruzione

Un'è avvenuta sul Monte Aso, il più grande vulcano attivo del, situato nella prefettura di Kumamoto, a sud - ovest dell'arcipelago. L'Agenzia meteorologica nazionale (Jma) ha riferito ...Improvvisadel monte Aso in, una gigantesca colonna di cenere si è levata in cielo per migliaia di metri facendo fuggire dalla zona turistica vari escursionisti. Fortunatamente nessuno è ...Un'eruzione è avvenuta sul Monte Aso, il più grande vulcano attivo del Giappone, situato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago.L'eruzione è avvenuta sul Monte Aso, il più grande vulcano attivo del Giappone. La cenere si è propagata oltre un chilometro di distanza dalla sommità, raggiungendo un'altezza di 3.500 metri.