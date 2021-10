Germania, Spd sceglie una donna alla guida del Bundestag (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ci sarà una donna alla presidenza del Bundestag tedesco, per la prossima legislatura: si tratta della socialdemocratica Baerbel Bas, vicecapogruppo parlamentare del partito di Olaf Scholz. Lo ha reso ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ci sarà unapresidenza deltedesco, per la prossima legislatura: si tratta della socialdemocratica Baerbel Bas, vicecapogruppo parlamentare del partito di Olaf Scholz. Lo ha reso ...

Il salario minimo è un argomento tabù, ma soltanto in Italia In Germania, dopo le elezioni, uno dei punti cardine del nuovo contratto di governo è l’aumento del salario minimo. Da giorni Spd, Verdi e Liberali stanno discutendo un testo in cui si prevede che da ...

