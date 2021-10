Gaeta, discesa in cordata rischia di finire in tragedia: 72enne cade e finisce in Ospedale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gaeta, soccorsi due scalatori a seguito di un incidente durante l’escursione. Nella giornata di ieri , nel corso del pomeriggio, i carabinieri della locale tenenza, unitamente ai vigili del fuoco ed al personale del soccorso alpino di Cassino, sono intervenuti in località piana di s. agostino, per la messa in sicurezza di una donna di 39 anni e di un 72enne, che non riuscivano a terminare la discesa in cordata a causa delle ferite riportate dall’uomo a seguito di una caduta accidentale. Il 72enne, che ha riportato varie escoriazioni nonché un trauma contusivo all’emitorace sinistro, è stato trasportato all’Ospedale di latina. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021), soccorsi due scalatori a seguito di un incidente durante l’escursione. Nella giornata di ieri , nel corso del pomeriggio, i carabinieri della locale tenenza, unitamente ai vigili del fuoco ed al personale del soccorso alpino di Cassino, sono intervenuti in località piana di s. agostino, per la messa in sicurezza di una donna di 39 anni e di un, che non riuscivano a terminare laina causa delle ferite riportate dall’uomo a seguito di una caduta accidentale. Il, che ha riportato varie escoriazioni nonché un trauma contusivo all’emitorace sinistro, è stato trasportato all’di latina. su Il Corriere della Città.

