Fuggito dal blitz antidroga | catturato dopo 3 mesi | nei guai la donna che lo ospitava

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Hanno fatto irruzione in un appartamento a Paderno d’Adda, dove l’uomo che cercavano si era nascosto grazie alla complicità di una. Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre, i carabinieri di Bergamo hanno arrestato un marocchino di 49 anni con numerosi precedenti, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bergamo per detenzione di sostanze stupefacenti. Lo scorso agosto l’uomo era stato denunciato a piede libero in quanto si era sottratto alla cattura facendo perdere le proprie tracceche nel corso di una perquisizione, all’interno di un casolare nel comune di San Paolo d’Argon, a lui in uso, i militari avevano rinvenuto circa 2 chili di cocaina e mezzo chilo di marijuana. avere concentrato l’attenzione su alcuni ...

