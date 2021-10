Felipe Anderson: «Ansioso di sbloccarmi anche in Europa League» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “In ogni match sto provando a fare il meglio, contro la Lokomotiv ho sbagliato qualche occasione, sono Ansioso di sbloccarmi anche in Europa League”. Così Felipe Anderson, attaccante della Lazio, alla vigilia della sfida di Europa League contro l’Olympique Marsiglia. “Contro l’Inter sono uscito dispiaciuto perché nella mia carriera non ho mai fatto polemica. Sono rimasto male per due giorni, poi ho guardato avanti. Sabato non c’era bisogno di fermarsi perché anche i nostri avversari non si sono fermati, abbiamo fatto bene a proseguire. Nelle partite provo ad essere più lucido possibile dato che veniamo guardati da molte persone, il parapiglia di sabato è stato molto brutto. Noi ci siamo sempre fermati e lo faremo ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “In ogni match sto provando a fare il meglio, contro la Lokomotiv ho sbagliato qualche occasione, sonodiin”. Così, attaccante della Lazio, alla vigilia della sfida dicontro l’Olympique Marsiglia. “Contro l’Inter sono uscito dispiaciuto perché nella mia carriera non ho mai fatto polemica. Sono rimasto male per due giorni, poi ho guardato avanti. Sabato non c’era bisogno di fermarsi perchéi nostri avversari non si sono fermati, abbiamo fatto bene a proseguire. Nelle partite provo ad essere più lucido possibile dato che veniamo guardati da molte persone, il parapiglia di sabato è stato molto brutto. Noi ci siamo sempre fermati e lo faremo ...

