Fatture: ecco come avviene l’invio delle fatture elettroniche (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da qualche anno si sente parlare sempre più spesso della cosiddetta fattura elettronica, ma di cosa si tratta precisamente? In sostanza, quando si parla di fattura elettronica si fa riferimento a un particolare documento digitale che contiene una serie di informazioni rilevanti dal punto di vista fiscale. Più precisamente, si tratta di tutte le informazioni L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da qualche anno si sente parlare sempre più spesso della cosiddetta fattura elettronica, ma di cosa si tratta precisamente? In sostanza, quando si parla di fattura elettronica si fa riferimento a un particolare documento digitale che contiene una serie di informazioni rilevanti dal punto di vista fiscale. Più precisamente, si tratta di tutte le informazioni L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

albertomaldino : Detrazione Iva su fattura d’acquisto, ecco i termini: La normativa offre le indicazioni per il corretto termine per… - FratellidItalia : RT @carettamc11: «Dobbiamo restituire a un certo punto perché non abbiamo speso? Allora fatture false, prestazioni, compriamo qualcosa per… - JohSogos : RT @carettamc11: «Dobbiamo restituire a un certo punto perché non abbiamo speso? Allora fatture false, prestazioni, compriamo qualcosa per… - carettamc11 : «Dobbiamo restituire a un certo punto perché non abbiamo speso? Allora fatture false, prestazioni, compriamo qualco… - Alessandrinoma1 : RT @alessandromai14: Ecco qui altre fatture false dei Renzi per 951.000€ -