Falsi nei bilanci, indagati sindaco di Palermo Orlando e altri 23 (Di giovedì 21 ottobre 2021) La Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati il sindaco Leoluca Orlando e altre 23 persone, tra ex assessori e dirigenti, accusati di falso materiale in atto pubblico. Hanno tutti ricevuto un avviso di conclusione delle indagini. Secondo la ricostruzione dei magistrati, come scrivono i siti Live Sicilia e Repubblica Palermo, Falsi sarebbero i numeri delle entrate e delle uscite inserite nei bilanci degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Al momento non è arrivato alcun commento dal primo cittadino. Le irregolarità riguarderebbero alcuni settori come l'ufficio del condono edilizio a quello dei tributi, dalle risorse patrimoniali alle politiche abitative. "I pubblici ufficiali sottoscrivevano e inviavano all'ufficio Ragioneria generale delle schede di ...

