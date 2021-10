Facebook potrebbe cambiare nome entro pochi giorni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI - Facebook vuole cambiare nome, un nome che rifletta meglio il suo precipuo interesse in Metaverse, l'internet del futuro: lo scrive The Verge, sostenendo che il Ceo e fondatore, Mark Zuckerberg, ne parlerà e darà l'annuncio alla conferenza annuale Connect della società il prossimo 28 ottobre. Facebook non ha risposto in merito alla questione, sostenendo che non commenta "voci o speculazioni". Il rebranding sarebbe una mossa per contrastare il calo di fiducia e le critiche per le pratiche di disinformazione. Secondo il sito americano, la ridenominazione probabilmente lascerà il marchio originale di Facebook per l'app, che però sarà posizionata sotto una società madre insieme agli altri marchi 'fratelli' che hanno tutti miliardi di utenti, da Instagram a WhatsApp. Un po' come fece ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI -vuole, unche rifletta meglio il suo precipuo interesse in Metaverse, l'internet del futuro: lo scrive The Verge, sostenendo che il Ceo e fondatore, Mark Zuckerberg, ne parlerà e darà l'annuncio alla conferenza annuale Connect della società il prossimo 28 ottobre.non ha risposto in merito alla questione, sostenendo che non commenta "voci o speculazioni". Il rebranding sarebbe una mossa per contrastare il calo di fiducia e le critiche per le pratiche di disinformazione. Secondo il sito americano, la ridenominazione probabilmente lascerà il marchio originale diper l'app, che però sarà posizionata sotto una società madre insieme agli altri marchi 'fratelli' che hanno tutti miliardi di utenti, da Instagram a WhatsApp. Un po' come fece ...

