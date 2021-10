Epic Games Publishing firma accordi di pubblicazione con Spry Fox e Eyes Out (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Epic Games Publishing ha annunciato due nuovi accordi editoriali per pubblicare i prossimi giochi di Spry Fox e Eyes Out. Spry Fox sono i creatori di AlphaBear, Road Not Taken e Cozy Grove. Il loro prossimo gioco sarà un "multigiocatore multipiattaforma non violento" che è "progettato per costruire amicizie e ridurre la solitudine nel mondo". Utilizzerà i servizi Unreal Engine ed Epic per introdurre cross-play e cross-progression. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha annunciato due nuovieditoriali per pubblicare i prossimi giochi diFox eOut.Fox sono i creatori di AlphaBear, Road Not Taken e Cozy Grove. Il loro prossimo gioco sarà un "multigiocatore multipiattaforma non violento" che è "progettato per costruire amicizie e ridurre la solitudine nel mondo". Utilizzerà i servizi Unreal Engine edper introdurre cross-play e cross-progression. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Epic Games Epic Games si aggiudica nuove esclusive: ufficiale la partnership con Spry Fox e Eyes Out Epic Games ha annunciato oggi di aver firmato due accordi per la pubblicazione dei nuovi videogiochi di Spry Fox e Eyes Out, due studi indipendenti al lavoro su altrettanti progetti originali. Spry ...

God of War uscirà su PC il 14 gennaio 2022, arriva l'ufficialità di Sony La conferma è arrivata pochi istanti fa da Sony e Santa Monica Studios, che hanno confermato la data d'uscita su Steam ed Epic Games Store per il 14 gennaio 2022. Il leak del database di NVIDIA ...

Epic Games accetterà i videogiochi vietati su Steam Videogiochi.com | Tutti i giochi per PC, console, smartphone e tablet God of War: il trailer della versione PC in italiano Vediamo il trailer in italiano della versione PC di God of War, appena annunciata da Sony e già prenotabile su Steam ed Epic Games Store.. Sony ha pubblicato anche la versione in italiano del ...

God of War su PC è ufficiale: in arrivo a gennaio 2022 God of War, pluripremiata esclusiva PlayStation e Game of the Year 2018, è in arrivo su PC all'inizio del prossimo anno. Tutti i dettagli.

