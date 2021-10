Editing genetico, al Bambino Gesù il primo intervento di autotrapianto del midollo in Italia che ha curato due fratelli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Curati dalla talassemia grazie all’Editing genetico. Erika ed Emanuele Guarini, due fratelli di Pistoia di 19 e 23 anni, sono stati i primi pazienti in Italia a sottoporsi, tra novembre 2020 e agosto 2021, a una tecnica sperimentale di autotrapianto del midollo. Si tratta di “correggere il Dna con grande precisione e senza i sia pur rari effetti collaterali della tecnica precedente, la gene therapy” ha spiegato Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia e terapia cellulare e genica del Bambino Gesù di Roma e portavoce del Comitato tecnico scientifico per il Covid, ora tornato in corsia. Il metodo è stato elaborato dalla francese Emmanuelle Charpentier e dall’americana Jennifer Doudna e, lo scorso anno, è valso alle due biochimiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Curati dalla talassemia grazie all’. Erika ed Emanuele Guarini, duedi Pistoia di 19 e 23 anni, sono stati i primi pazienti ina sottoporsi, tra novembre 2020 e agosto 2021, a una tecnica sperimentale didel. Si tratta di “correggere il Dna con grande precisione e senza i sia pur rari effetti collaterali della tecnica precedente, la gene therapy” ha spiegato Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia e terapia cellulare e genica deldi Roma e portavoce del Comitato tecnico scientifico per il Covid, ora tornato in corsia. Il metodo è stato elaborato dalla francese Emmanuelle Charpentier e dall’americana Jennifer Doudna e, lo scorso anno, è valso alle due biochimiche ...

Advertising

___________Luca : Entro fine anno il governo inglese introdurrà nuove norme per favorire lo sviluppo delle colture tramite 'editing g… - LuposchiChiara : @ZioKlint Possono spiegare editing genetico..oppure questo sistema CRISPR/Cas9 si basa sull'impiego di una sorta d… - CMarziane : RT @VisioneTv: n Giappone arriva sulla tavola il primo alimento prodotto con la tecnica dell’editing genetico Crispr-Cas9. Si tratta del “S… - CMarziane : RT @VisioneTv: In Giappone arriva sulla tavola il primo alimento prodotto con la tecnica dell’editing genetico Crispr-Cas9. Si tratta del “… - DjSandb : RT @EneaNegrini: @lemasabachthani Pensate di avere pieno controllo del genoma umano e vi inebriate di boria con l'editing genetico, in real… -