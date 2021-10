È lotta per bandi nelle Università (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il super virologo tv Massimo Galli indagato per aver truccato un concorso. Ma è in buona compagnia visto che, da giugno 2019, sono quattro le inchieste sul presunto malcostume degli atenei.È stata la più contundente star mediatica ai tempi del Covid. Massimo Galli, capo infettivologo al Sacco di Milano e ordinario alla Statale, non avrebbe nemmeno bisogno di sottopancia. Spietato con chiunque osasse pensarla diversamente da sé medesimo: chiarissimo e sapientissimo professore. Che poi: anche lui, in questi 18 mesi sulla breccia, ha detto e s'è contraddetto. «La malattia da noi difficilmente potrà diffondersi» assicurava il 10 febbraio 2020. Vabbè. Transeat.Ciò che invece rischia di rimanere indelebile è il contrappasso: la roboante accusa di essere uno dei più fulgidi esponenti della Concorsopoli universitaria milanese. È uno dei 33 indagati, tra professori e dirigenti. Tra questi c'è ... Leggi su panorama (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il super virologo tv Massimo Galli indagato per aver truccato un concorso. Ma è in buona compagnia visto che, da giugno 2019, sono quattro le inchieste sul presunto malcostume degli atenei.È stata la più contundente star mediatica ai tempi del Covid. Massimo Galli, capo infettivologo al Sacco di Milano e ordinario alla Statale, non avrebbe nemmeno bisogno di sottopancia. Spietato con chiunque osasse pensarla diversamente da sé medesimo: chiarissimo e sapientissimo professore. Che poi: anche lui, in questi 18 mesi sulla breccia, ha detto e s'è contraddetto. «La malattia da noi difficilmente potrà diffondersi» assicurava il 10 febbraio 2020. Vabbè. Transeat.Ciò che invece rischia di rimanere indelebile è il contrappasso: la roboante accusa di essere uno dei più fulgidi esponenti della Concorsopoli universitaria milanese. È uno dei 33 indagati, tra professori e dirigenti. Tra questi c'è ...

