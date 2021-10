Due situazioni disfunzionali: troppi liquidi in banca e imprese troppo piccole (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La ripartenza della nostra economia dopo la tempesta Covid è un mantra sulla bocca di tutti e certamente è una necessità. Ma non avverrà per magia. Servono, anche questo è noto, una serie di riforme. I depositi bancari degli italiani hanno superato, nel giugno 2021, l’impressionante cifra di 2mila miliardi di euro. Il che significa che, in meno di dieci anni, gli italiani hanno aumentato i loro risparmi monetari di oltre il 45%: dai 1.400 miliardi del 2012 fino ad arrivare, appunto, ai 2.033 dello scorso giugno. Non male se si pensa che, negli stessi anni, il nostro Pil è stato praticamente fermo: ammontava a 1638 miliardi nel 2011, è stato di 1651 miliardi nel 2020. La costante percezione di un futuro incerto, continui segnali di impoverimento generale, la drastica diminuzione del valore degli immobili, tipico strumento di risparmio in Italia che passano da un indice ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La ripartenza della nostra economia dopo la tempesta Covid è un mantra sulla bocca di tutti e certamente è una necessità. Ma non avverrà per magia. Servono, anche questo è noto, una serie di riforme. I depositiri degli italiani hanno superato, nel giugno 2021, l’impressionante cifra di 2mila miliardi di euro. Il che significa che, in meno di dieci anni, gli italiani hanno aumentato i loro risparmi monetari di oltre il 45%: dai 1.400 miliardi del 2012 fino ad arrivare, appunto, ai 2.033 dello scorso giugno. Non male se si pensa che, negli stessi anni, il nostro Pil è stato praticamente fermo: ammontava a 1638 miliardi nel 2011, è stato di 1651 miliardi nel 2020. La costante percezione di un futuro incerto, continui segnali di impoverimento generale, la drastica diminuzione del valore degli immobili, tipico strumento di risparmio in Italia che passano da un indice ...

Advertising

TheMagician1310 : @ERYREY72 @UEFAcom_it Parliamo di due situazioni completamente diverse ma comprendo la tua difficoltà nel capire la differenza. - MrFreddie90 : DUE REGIE SU DUE SITUAZIONI DI MERDA QUESTA SERA JA... UNA SERATA BUTTATA NELLA LATRINA! #GFVIP - infoitinterno : Moviola Inter-Sheriff: per Makkelie solo due vere situazioni da valutare - internewsit : Moviola Inter-Sheriff: per Makkelie solo due vere situazioni da valutare - - powertoalpacas : i mean la situazioni sarebbero due, o canterebbe tutto bora o avrebbe solo le parti con le note alte lol in entramb… -