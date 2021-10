Draghi in Senato: «In Italia campagna vaccinale più spedita della Media UE» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mario Draghi ha parlato al Senato in vista del consiglio europeo in programma nelle giornate di domani e dopodomani. Il Premier ha affrontato vari argomenti, dal covid, all'aumento di bollette, fino alla questione migranti. Quando al covid e alla campagna vaccinale, Draghi con un filo d'orgoglio ha ammesso come in Italia la campagna viaggia a medie più spedite rispetto a quelle dell'UE. Draghi orgoglioso della campagna vaccinale in Italia "Dopo un'avvio stentato la campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti. In Italia la campagna procede più spedita della ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Marioha parlato alin vista del consiglio europeo in programma nelle giornate di domani e dopodomani. Il Premier ha affrontato vari argomenti, dal covid, all'aumento di bollette, fino alla questione migranti. Quando al covid e allacon un filo d'orgoglio ha ammesso come inlaviaggia a medie più spedite rispetto a quelle dell'UE.orgogliosoin"Dopo un'avvio stentato ladi vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti. Inlaprocede più...

matteorenzi : Sempre bello tornare ad Atene e parlare davanti alla qualificata platea di The Economist sulle sfide demografiche d… - matteorenzi : Il mio intervento in Senato sulle comunicazioni del Presidente Draghi in vista del Consiglio europeo - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Domani, #20ottobre, il Presidente Draghi sarà alle ore 9 al Senato e alle ore 16 alla Camera per le Comu… - benjamn_boliche : RT @Palazzo_Chigi: In diretta dal Senato le Comunicazioni del Presidente Draghi in vista del Consiglio europeo del 21-22 ottobre #EUCO http… - VelvetMagIta : #Draghi: “Grazie a chi si è vaccinato, ora l’Italia corre in Europa” #VelvetMag #Velvet -