Draghi: "In Italia vaccinazione più spedita della meduia europea" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Uno sforzo straordinario" dell'Italia nella campagna di vaccinazione, tanto da superare la media europea. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ne parla in Senato mentre illustra la posizione che il governo porterà giovedì e venerdì al Consiglio europeo di Bruxelles. E ringrazia "lo sforzo di medici e infermieri e di tutto il sistema sanitario nazionale", ma anche coloro i quali hanno deciso di vaccinarsi superando le resistenze iniziali nel sottolineare il record Italiano nella campagna vaccinale europea anti Covid. "Dopo un avvio stentato, la campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti – premette Draghi – nell'Unione europea, quasi quattro adulti su cinque hanno ricevuto almeno ...

