Un cartone: "Dado e Adele, amici per la pelle" per far conoscere e affrontare la Dermatite atopica, malattia che solo in Italia colpisce almeno 35mila persone, di cui circa 8mila in forma grave.

Ultime Notizie dalla rete : Dermatite atopica Dermatite atopica, un cartoon per insegnare come affrontarla Un cartone: "Dado e Adele, amici per la pelle" per far conoscere e affrontare la dermatite atopica, malattia che solo in Italia colpisce almeno 35mila persone, di cui circa 8mila in forma grave. È una delle condizioni dermatologiche più diffuse nei Paesi industrializzati e ...

Un cartoon per conoscere la dermatite atopica e combattere lo stigma MILANO - Bullismo e discriminazioni. Chi soffre di dermatite atopica non solo deve fare i conti con segni e sintomi della malattia, ma deve lottare ogni giorno con le sue conseguenze sociali: 4 adolescenti su 10 dichiarano di essere vittime di ...

