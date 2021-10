Delirio in chat: in casa gli trovano machete e pugnali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Delirio in chat: ‘Servono kamikaze’, in casa gli trovano machete e pugnali Nell’abitazione di un 45enne fiorentino la Digos ha scoperto un piccolo arsenale di armi bianche “Servono kamikaze qui… che si fanno saltare insieme a uno di questi politici criminali corrotti…”: è quanto postato ieri notte da un utente su una chat un vero Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 20 ottobre 2021)in: ‘Servono kamikaze’, ingliNell’abitazione di un 45enne fiorentino la Digos ha scoperto un piccolo arsenale di armi bianche “Servono kamikaze qui… che si fanno saltare insieme a uno di questi politici criminali corrotti…”: è quanto postato ieri notte da un utente su unaun vero

