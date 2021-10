Crosta – Milano

(Di giovedì 21 ottobre 2021)Via Bellotti, 13 – 20129Tel. 02/38248570 Sito Internet: www..eu Tipologia: forno / pizzeria Prezzi: pizze 6,50/13€, dolci 1,40/5€ Giorno di chiusura: Domenica sera; Lunedì OFFERTASi conferma un’ottima pizzeria questo locale che è anche un buon panificio che sforna quotidianamente vari tipi di pane e torte realizzati, come del resto la pizza, con farine selezionate e ingredienti di qualità. Il menù propone, oltre alle pizze tonde disponibili solo la sera e quelle alla pala disponibili dal mattino alle 18, anche dei piatti per la colazione dolce e salata del week end. L’impasto della pizza è morbido e digeribile, con una buona alveolatura e dei condimenti gustosi, sia nelle interpretazioni più originali, come quella con ventricina, coriandolo, cipollotto, ananas e fiordilatte (dall’equilibrio perfetto tra le sue ...

