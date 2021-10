Cosa significa sognare i gatti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nei nostri sogni appaiono spesso cose a cui non riusciamo a dare una spiegazione: persone mai incontrate, abilità mai avute, situazioni impossibili. Altre volte, invece, mentre dormiamo, la nostra mente ci riporta a situazioni piuttosto banali, come, ad esempio, sognare i gatti. Se possediamo un micino, questo potrebbe essere normale perché potrebbe semplicemente significare che di notte portiamo con noi pezzi della nostra vita. Tuttavia, se i gatti non fanno parte del nostro quotidiano, sognarli potrebbe risultare curioso e nascondere dei significati simbolici, positivi o negativi a seconda del tipo di rapporto che viviamo coi felini. Per capire il significato psicologico che si cela dietro il sognare gatti, bisogna scomodare Freud e la psicoanalisi, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nei nostri sogni appaiono spesso cose a cui non riusciamo a dare una spiegazione: persone mai incontrate, abilità mai avute, situazioni impossibili. Altre volte, invece, mentre dormiamo, la nostra mente ci riporta a situazioni piuttosto banali, come, ad esempio,. Se possediamo un micino, questo potrebbe essere normale perché potrebbe semplicementere che di notte portiamo con noi pezzi della nostra vita. Tuttavia, se inon fanno parte del nostro quotidiano, sognarli potrebbe risultare curioso e nascondere deiti simbolici, positivi o negativi a seconda del tipo di rapporto che viviamo coi felini. Per capire ilto psicologico che si cela dietro il, bisogna scomodare Freud e la psicoanalisi, ...

