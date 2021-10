Clima | Visco | per transizione più ambizione e coordinamento globale

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Per gestire laambientale occorrono “piani più ambiziosi, insieme a unpiù stretto”. Lo ha detto il Governatore di Banca d’Italia Ignazioaprendo il dibattito conclusivo del convegno “The macro-financial impacts ofte change and the net-zero transition”, organizzato in collaborazione con la Bank of England. “Unariuscita richiede piani più ambiziosi, insieme e a unpiù stretto” ha detto. “Agire in ritardo potrebbe essere molto costoso e inefficace“. Il Governatore ha ricordato che il cambiamentotico comporta “situazioni socioeconomiche molto diverse in in diverse Paesi”, ma “il...