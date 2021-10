Auto elettriche - I modelli più venduti in Italia da gennaio a settembre - FOTO GALLERY (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sebbene non si parli ancora di immatricolazioni a sei cifre, continua a crescere il mercato Italiano delle Auto elettriche, con 47.242 unità registrate da gennaio a settembre 2021, addirittura il 512,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2019, quando le consegne erano ferme a 7.712 vetture. Il merito del boom va a un'offerta di modelli sempre più ampia, a prezzi più bassi e, ovviamente, ai generosi incentivi. Non a caso, la top 10 dei veicoli a batterie più venduti nei primi nove mesi del 2021 è occupata da modelli che possono beneficiare del ricco ecobonus, poiché proposti nelle versioni con prezzi di listino non superiori ai 50 mila euro più Iva. Li trovate nella nostra galleria d'immagini, dalla decima alla prima posizione, in cui spicca ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sebbene non si parli ancora di immatricolazioni a sei cifre, continua a crescere il mercatono delle, con 47.242 unità registrate da2021, addirittura il 512,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2019, quando le consegne erano ferme a 7.712 vetture. Il merito del boom va a un'offerta disempre più ampia, a prezzi più bassi e, ovviamente, ai generosi incentivi. Non a caso, la top 10 dei veicoli a batterie piùnei primi nove mesi del 2021 è occupata dache possono beneficiare del ricco ecobonus, poiché proposti nelle versioni con prezzi di listino non superiori ai 50 mila euro più Iva. Li trovate nella nostra galleria d'immagini, dalla decima alla prima posizione, in cui spicca ...

Advertising

Mov5Stelle : Ecco un altro segnale importante che indica la direzione da percorrere per orientare la mobilità privata verso la s… - VIGELLI : Questi sono gli argomenti su cui discutere, per il green si deve partire dal basso, si cercano sostituti validi e p… - Virus1979C : RT @Luca_Sut: Ora dobbiamo guardare alla prossima Legge di Bilancio, dove si dovrà proseguire al rifinanziamento, in misura ancora maggiore… - statodelsud : In Italia le auto elettriche sono raddoppiate in 9 mesi - Pino__Merola : In Italia le auto elettriche sono raddoppiate in 9 mesi -