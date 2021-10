Atalanta, problema per Demiral: al suo posto Lovato (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Merih Demiral è uscito all’intervallo di Manchester United-Atalanta, al suo posto dentro Lovato All’intervallo di Manchester United-Atalanta Merih Demiral ha dato forfait e al suo posto Gian Piero Gasperini ha inserito il giovane Lovato. CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DI MANCHESTER UNITED-Atalanta Il difensore ex Juventus, stando a quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe essere rimasto negli spogliatoi per un problema muscolare. Nella giornata di domani il giocatore verrà sottoposto a esami per valutare le sue condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Merihè uscito all’intervallo di Manchester United-, al suodentroAll’intervallo di Manchester United-Merihha dato forfait e al suoGian Piero Gasperini ha inserito il giovane. CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DI MANCHESTER UNITED-Il difensore ex Juventus, stando a quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe essere rimasto negli spogliatoi per unmuscolare. Nella giornata di domani il giocatore verrà sottoa esami per valutare le sue condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

