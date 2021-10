Ascolti tv 19 ottobre 2021: il Milan perde in Coppa, ma fa vincere Canale5 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ascolti tv: la partita di Champions in chiaro vince la serata sul film tv di Rai1 Canale5 benedice i turni di Champions League e così ieri sera la partita Porto-Milan, vinta dai lusitani, ha registrato il 18,4% di share media con 4,343 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 12,76% e 1,7 milioni con al replica del film Titanic. Seconda posizione per il film tv Tutta colpa della fata Morgana su Rai1 al 16,1% e 3,469 milioni di telespettatori. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 20,16% e 4,1 milioni con Digitare il codice segreto. Chiude il podio Le Iene Show su Italia1 con l’8,4% e 1,337 milioni di contatti. Martedì scorso lo stesso programma aveva fatto l’8,69% e 1,334 milioni, quindi dati fotocopiati una settimana con l’altra. Ascolti tv altre reti La ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 20 ottobre 2021)tv: la partita di Champions in chiaro vince la serata sul film tv di Rai1benedice i turni di Champions League e così ieri sera la partita Porto-, vinta dai lusitani, ha registrato il 18,4% di share media con 4,343 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 12,76% e 1,7 milioni con al replica del film Titanic. Seconda posizione per il film tv Tutta colpa della fata Morgana su Rai1 al 16,1% e 3,469 milioni di telespettatori. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 20,16% e 4,1 milioni con Digitare il codice segreto. Chiude il podio Le Iene Show su Italia1 con l’8,4% e 1,337 milioni di contatti. Martedì scorso lo stesso programma aveva fatto l’8,69% e 1,334 milioni, quindi dati fotocopiati una settimana con l’altra.tv altre reti La ...

