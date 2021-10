Alla prese con la mafia dei colletti bianchi | una crisi esistenziale e una giovane PM che forse prenderà il suo posto

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Proseguono le indagini del procuratore antiSaverio Barone (Francesco Montanari) nella terza stagione de Il cacciatore (da stasera su Rai 2, alle 21.30). Leggi anche › Le 10 serie tv da non perdere assolutamente a ottobre Siamo al punto in cui il PM si trova «all’inferno», dice Montanari, in preda agli attacchi di panico e alle proprie paure,ricerca, vana, dei vari mafiosi Pietro Aglieri (Gaetano Bruno) e Bernardo Provenzano (Marcello Mazzarella) e di sé stesso. Ormai Saverio ha perso anche la propria famiglia che vive in Trentino: la figlia Carlotta non lo riconosce e l’ex moglie Giada ha una relazione con un altro uomo. È anche un vecchio leone ingabbiato, costretto a vivere dentro un bunker perché minacciato di morte da ...