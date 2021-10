Alessandra Ciccariello smascherata ad Amici: "Non è la prima volta!" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Come abbiamo visto, nella mitica scuola di Amici, il noto talent guidato da Maria De Filippi, ha avuto una new entry. Stiamo parlando di Alessandra Ciccariello, ma qualcosa sembra non tornare, cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. . Il nome che ha scelto per farsi conoscere nel campo della musica è semplicemente Ale, ed è entrata alla scuola di Amici, con la sua inseparabile chitarra. Ale di Amici: è qui che l'abbiamo vista Lorella Cuccarini l'ha scelta per fare una sfida contro Elisabetta Ivankovich, e Ale ha vinto conquistando il posto nella scuola. Ma molti si sono chiesti, perché questo volto non è nuovo? Dove l'abbiamo già visto? Ecco il mistero. La giovane ha infatti partecipato ad un altro talent, ovvero X Factor 2020, ed è arrivata vicinissima ai live. Raton ha preferito altri 3 ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Come abbiamo visto, nella mitica scuola di, il noto talent guidato da Maria De Filippi, ha avuto una new entry. Stiamo parlando di, ma qualcosa sembra non tornare, cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. . Il nome che ha scelto per farsi conoscere nel campo della musica è semplicemente Ale, ed è entrata alla scuola di, con la sua inseparabile chitarra. Ale di: è qui che l'abbiamo vista Lorella Cuccarini l'ha scelta per fare una sfida contro Elisabetta Ivankovich, e Ale ha vinto conquistando il posto nella scuola. Ma molti si sono chiesti, perché questo volto non è nuovo? Dove l'abbiamo già visto? Ecco il mistero. La giovane ha infatti partecipato ad un altro talent, ovvero X Factor 2020, ed è arrivata vicinissima ai live. Raton ha preferito altri 3 ...

