Via libera all’unanimità al Documento di bilancio: 1 miliardo in più per il reddito di cittadinanza, superbonus fino al 2023. Rinviata la decisione su quota 102 (Di martedì 19 ottobre 2021) Il consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il Documento programmatico di bilancio esaminato martedì mattina nella cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta dal premier Mario Draghi. Restano le riserve della Lega su quota 102, misura transitoria per il pensionamento anticipato destinata a scattare in gennaio con la fine di quota 100: il tema sarà discusso nei prossimi giorni in vista del varo della manovra vera e propria. Il Documento, che della legge di bilancio è la “cornice” e verrà inviato a stretto giro alla Commissione europea, ha come pilastri un taglio del cuneo fiscale per lavoratori e imprese, un maxi rifinanziamento da 1 miliardo per il reddito di cittadinanza passato apparentemente senza obiezioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Il consiglio dei ministri ha approvatoilprogrammatico diesaminato martedì mattina nella cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta dal premier Mario Draghi. Restano le riserve della Lega su102, misura transitoria per il pensionamento anticipato destinata a scattare in gennaio con la fine di100: il tema sarà discusso nei prossimi giorni in vista del varo della manovra vera e propria. Il, che della legge diè la “cornice” e verrà inviato a stretto giro alla Commissione europea, ha come pilastri un taglio del cuneo fiscale per lavoratori e imprese, un maxi rifinanziamento da 1per ildipassato apparentemente senza obiezioni ...

Advertising

pdnetwork : Il CdM ha dato il via libera alle modifiche del Decreto in materia di tutela della #salute e #sicurezza sul #lavoro… - AngeloCiocca : La #Polonia , con il tacito assenso dell'Ue, dà il via libera al muro anti #migranti E no: non è #Trump, ma uno S… - Agenzia_Ansa : Pfizer-BioNTech ha trasmesso all'Ema i risultati dei test clinici condotti con il vaccino da loro prodotto sui bamb… - GiovannaCalabr9 : RT @meteosergio1: Invece di rinnovare, anche se con meno fondi, il #Superbonus, avrei dedicato quei fondi a ristrutturazioni scolastiche an… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Via libera all’unanimità al Documento di bilancio: 1 miliardo in più per il reddito di cittadinanza, superbonus fino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Sulle piste da sci in Svizzera anche senza Green pass, ma l'ufficio federale frena: 'Annuncio affrettato' Il Green pass non servirà per usare gli impianti di risalita delle piste da sci in Svizzera . Il via libera dato dall'Associazione funivie svizzere è stato però presto frenato dalla l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) che è intervenuto poco dopo, parlando di 'annuncio affrettato'. Per ...

"Omicidio sociale": la criminologa Marica Palmisano svela cosa è accaduto a Sollecito in Francia ...ma una delle risorse umane quando ha saputo che si trattava di Raffaele Sollecito lo ha mandato via. Ho partorito da pochi giorni e mi sono rimessa a lavorare perché sono una libera professionista ...

Msc Caraibi, via libera ai turisti internazionali - The Medi Telegraph - News dall'Italia e dal mondo The MediTelegraph Palermo, via libera al progetto per il centro sportivo di Torretta Il Centro Sportivo del Palermo FC è un asset decisivo per il futuro del nostro Palermo e sarà una garanzia di continuità aziendale ed anche di successi sportivi fondati su basi solide e durature Lo sc ...

PALERMO: VIA AL PROGETTO DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO (VIDEO) Lo scorso 27 aprile, era stato ufficialmente protocollato al Comune di Torretta il progetto definitivo del nuovo centro sportivo del Palermo, nel rispetto delle prescrizioni normative previste e di co ...

Il Green pass non servirà per usare gli impianti di risalita delle piste da sci in Svizzera . Ildato dall'Associazione funivie svizzere è stato però presto frenato dalla l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) che è intervenuto poco dopo, parlando di 'annuncio affrettato'. Per ......ma una delle risorse umane quando ha saputo che si trattava di Raffaele Sollecito lo ha mandato. Ho partorito da pochi giorni e mi sono rimessa a lavorare perché sono unaprofessionista ...Il Centro Sportivo del Palermo FC è un asset decisivo per il futuro del nostro Palermo e sarà una garanzia di continuità aziendale ed anche di successi sportivi fondati su basi solide e durature Lo sc ...Lo scorso 27 aprile, era stato ufficialmente protocollato al Comune di Torretta il progetto definitivo del nuovo centro sportivo del Palermo, nel rispetto delle prescrizioni normative previste e di co ...