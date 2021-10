Una chat incastra Mauro Icardi: confermato il tradimento? L’entourage assicura:”lui e Wanda Nara non si separeranno” (Di martedì 19 ottobre 2021) Sta tenendo banco, in questi giorni, la vicenda sentimentale che vede coinvolti il giocatore di calcio Mauro Icardi e sua moglie Wanda Nara. Tutto era iniziato quando l’ex opinionista del Grande Fratello Vip aveva pubblicato una storia su Instagram affermando, in maniera piuttosto colorita: Hai rovinato un’altra famiglia per colpa di una t***a Tutto il mondo del gossip ha dunque ipotizzato che il messaggio fosse rivolto al marito, ma successivamente Mauro Icardi aveva pubblicato un post con una serie di foto insieme a Wanda Nara. E se è vero che 2+2 fa 4, allora quello poteva essere un segnale per rispondere alle voci di una rottura tra di loro. La controbattuta della moglie, però, non si è fatta attendere e Wanda ha pubblicato ... Leggi su trashblog (Di martedì 19 ottobre 2021) Sta tenendo banco, in questi giorni, la vicenda sentimentale che vede coinvolti il giocatore di calcioe sua moglie. Tutto era iniziato quando l’ex opinionista del Grande Fratello Vip aveva pubblicato una storia su Instagram affermando, in maniera piuttosto colorita: Hai rovinato un’altra famiglia per colpa di una t***a Tutto il mondo del gossip ha dunque ipotizzato che il messaggio fosse rivolto al marito, ma successivamenteaveva pubblicato un post con una serie di foto insieme a. E se è vero che 2+2 fa 4, allora quello poteva essere un segnale per rispondere alle voci di una rottura tra di loro. La controbattuta della moglie, però, non si è fatta attendere eha pubblicato ...

Advertising

adrianobiondi : Sta girando nelle chat novax e #NoGreenPassObbligatorio un video di Fanpage che mostra gli attimi immediatamente pr… - dv_htdcanbf : @Happy4Trigger Strane coincidenze oggi: - ieri leggevo biografia di Elton John e tu citi una canzone - ho visto IT… - ilgraficomasche : RT @albertoinfelise: I fantastici furbetti della chat che reagiscono alla schiacciante vittoria del Pd dicendo che non è una vera vittoria… - fablen8 : @chicco_1990 @Dertizia @GuidoCrosetto La gente seria, che lavora, sa che l'Italia è ripartita solo grazie alla vacc… - Stefano13547888 : Sto giocando a carte dentro c è una chat per poter parlare e invitare chi vuoi, invito una ragazza mi dice: scusa o… -