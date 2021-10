Ultime Notizie Roma del 19-10-2021 ore 15:10 (Di martedì 19 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale martedì 19 ottobre Buon pomeriggio dalla stazione microfono Giuliano Ferrigno oggi la cabina di regia del governo Sul documento programmatico di bilancio in lista della manovra poi il Consiglio dei Ministri per gli anni della dovrebbe valere 23 miliardi la prossima legge di bilancio secondo quanto riferiscono divertiti partecipanti alla riunione sarebbe stato confermato che la prossima manovra treno destinate risorse pari al 1,2% di PIL Green pass sono stati in poco più di un milione i certificati Verdi scaricati ieri dagli italiani un record finora mai raggiunto 914 mila sono stati caricati dopo i tamponi fatti mentre 130000 inseguita vaccinazioni proprio sul versante vaccini c’è da segnalare che ieri la prima volta le terze doti sono state più delle prime vaccinazioni che si sono fermati a 44376 gli italiani completamente vaccinati più di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021)dailynews radiogiornale martedì 19 ottobre Buon pomeriggio dalla stazione microfono Giuliano Ferrigno oggi la cabina di regia del governo Sul documento programmatico di bilancio in lista della manovra poi il Consiglio dei Ministri per gli anni della dovrebbe valere 23 miliardi la prossima legge di bilancio secondo quanto riferiscono divertiti partecipanti alla riunione sarebbe stato confermato che la prossima manovra treno destinate risorse pari al 1,2% di PIL Green pass sono stati in poco più di un milione i certificati Verdi scaricati ieri dagli italiani un record finora mai raggiunto 914 mila sono stati caricati dopo i tamponi fatti mentre 130000 inseguita vaccinazioni proprio sul versante vaccini c’è da segnalare che ieri la prima volta le terze doti sono state più delle prime vaccinazioni che si sono fermati a 44376 gli italiani completamente vaccinati più di ...

