Trivulzio Milano | parenti vittime | “Non esclusa opposizione a richiesta archiviazione”

(Di martedì 19 ottobre 2021) La “lotta” deidelledel Covid-19 al Pio Albergodi“continuerà in tutte le sedi possibili” dopo ladidell’inchiesta da parte della Procura di, che non ha trovato “il nesso causale” tra la responsabilità dei vertici dell’ente e le morti nella struttura. “Da una lettura più approfondita delle motivazioni delladidecideremo quali saranno le altre mosse, perché la lotta continuerà in tutte le sedi possibili, anche in quella civile. Non escludiamo l’alladidel pm”, spiega all’AdnKronos Alessandro Azzoni, presidente dell’associazione Felicita, già comitato Giustizia ...

... sono scattate una serie di indagini e di cause in Italia, fra cui quella nei confronti del centro per anziani di, Pio Albergo, una residenza fra le più note non solo del capoluogo ...... la procura dichiede l'archiviazione per i decessi al Pio Albergodi, dove si sono registrati oltre 300 ...E’ vero che al Pio Albergo Trivulzio di Milano ci fu una “sottovalutazione iniziale del rischio” dei contagi Covid e una “carenza oggettiva” di interventi “per evitare il diffondersi dell’epidemia”. C ...Fino ad aprile 2020 al Pio Albergo Trivulzio la pandemia è stata sottovalutata. Ci sono stati i ritardi per l’adozione di dispositivi di protezione sanitari e gli operatori sanitari non sono stati for ...