Tragico incidente a Sarnonico | auto esce fuori strada e si schianta contro una casa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 ottobre 2021)incidente nelle prime ore di martedì 19 ottobre in Val di Non, nei pressi di, in provincia di Trento. Un’è uscita diper poirsiuna. Dopo l’impatto ha preso fuoco. Il conducente, la cui identità non è ancora stata resa pubblica, è rimasto intrappolato nella vettura in fiamme. A dare l’allarme, chiamando il 112, sono stati i residenti dell’abitazionecui è avvenuto l’impatto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco die di Fondo e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente, che era da solo in. I Carabinieri della compagnia del Cles stanno indagando per fare luce sulle dinamiche del ...