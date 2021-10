“The Haunted Mansion”, Danny DeVito si unisce al cast (Di martedì 19 ottobre 2021) “The Haunted Mansion”, Danny DeVito si unisce al nutrito cast del film che vede interpreti Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson e Rosario Dawson. Il film è un nuovo adattamento Disney di un’attrazione dei parchi tematici. Si amplia il cast del film Disney “The Haunted Mansion” con l’arrivo del mattatore Danny DeVito che affiancherà Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson e Rosario Dawson nella pellicola ispirata alla celebre attrazione dei parchi tematici Disney. L’attrazione “Haunted Mansion” ha debuttato nel 1969 a Disneyland. Gli ospiti del parco a tema vengono intrattenuti da un tour all’interno di un maniero spettrale e piuttosto terrificante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) “The”,sial nutritodel film che vede interpreti Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson e Rosario Dawson. Il film è un nuovo adattamento Disney di un’attrazione dei parchi tematici. Si amplia ildel film Disney “The” con l’arrivo del mattatoreche affiancherà Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson e Rosario Dawson nella pellicola ispirata alla celebre attrazione dei parchi tematici Disney. L’attrazione “” ha debuttato nel 1969 a Disneyland. Gli ospiti del parco a tema vengono intrattenuti da un tour all’interno di un maniero spettrale e piuttosto terrificante ...

Advertising

3cinematographe : Danny DeVito entra a far parte del cast di The Haunted Mansion, il nuovo live action Disney dedicato all'omonima at… - mirandaddiego : Marquei como visto Haunted: Latin America - 1x3 - The Woman from El Molino - nishirikis : WHAT THE HECK ANONG ENHA HAUNTED HOUSE EPISODE NASA DRY RUN AKO NG REPORTKJHKJFHSDKJFAJKFHSSDGDGSDG - DimensionsScd : RT @Dida_ti: @PasqualeTotaro Se tu venissi in autunno, Io scaccerei l’estate, Un po’ con un sorriso ed un po’ con dispetto... Dickinson #a… - ReArtistron : RT @Dida_ti: @PasqualeTotaro Se tu venissi in autunno, Io scaccerei l’estate, Un po’ con un sorriso ed un po’ con dispetto... Dickinson #a… -