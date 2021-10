Sotto effetto di alcol picchia due giovani Arrestato 19enne

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tra le località più frequentate della movida estiva lungo il litorale jonico vi è senza dubbio Campomarino di Maruggio, negli ultimi anni letteralmente presa d’assalto da migliaia di. Purtropponegativo di tale massiccia presenza tali da suscitare un elevato allarme sociale, sono le frequenti risse, gli atti vandalici ed il disturbo alla quiete pubblica, con conseguente e significativo impegno delle pattuglie dell’Arma presenti sul territorio. Tra gli episodi più gravi quello accaduto lo scorso 18 luglio quando un 18enne, di origini albanesi ma residente in San Giorgio Jonico, probabilmente ubriaco e per causa di futili motivi, aveva selvaggiamenteto altri dueprovocando loro lesioni gravi. Le indagini subito avviate dai militari della Stazione Carabinieri di Maruggio, attraverso le ...

