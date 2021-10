Settimana di lieve calo dei contagi in Italia; non a Bergamo: i nuovi casi sono il 43% in più (Di martedì 19 ottobre 2021) La Settimana epidemiologica dal 12 al 18 ottobre si è chiusa con un nuovo calo della curva epidemica, sia pure con una percentuale molto inferiore rispetto alle precedenti. A livello nazionale negli ultimi sette giorni i contagi certificati da tampone sono stati 17.683, in calo del 2,9% rispetto allo stesso periodo della Settimana precedente (quando furono 18.204); media Settimanale 2.526 da 2.601. Le infezioni in corso sono 76.363 (erano 84.106). Il tasso di positività ai tamponi molecolari è in discesa: ora è al 2,29% (dal 2,47% di una Settimana fa, -7,3%). Il rapporto medio positivi/tamponi totali comprensivo dei rapidi è allo 0,73% (in precedenza 1%); rapporto positivi/casi testati 4,70% (da 5,30%). Il valore di Rt ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 ottobre 2021) Laepidemiologica dal 12 al 18 ottobre si è chiusa con un nuovodella curva epidemica, sia pure con una percentuale molto inferiore rispetto alle precedenti. A livello nazionale negli ultimi sette giorni icertificati da tamponestati 17.683, indel 2,9% rispetto allo stesso periodo dellaprecedente (quando furono 18.204); mediale 2.526 da 2.601. Le infezioni in corso76.363 (erano 84.106). Il tasso di positività ai tamponi molecolari è in discesa: ora è al 2,29% (dal 2,47% di unafa, -7,3%). Il rapporto medio positivi/tamponi totali comprensivo dei rapidi è allo 0,73% (in precedenza 1%); rapporto positivi/testati 4,70% (da 5,30%). Il valore di Rt ...

